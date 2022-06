Ha finto una gravidanza e persino il parto pur di riallacciare i rapporti con l’ex compagno che l’aveva lasciata.

Per questo – e non solo per questo – una trentenne romana rischia ora di finire a processo con l’accusa di stalking aggravato.

La donna non accettava la fine della relazione, così ha cominciato a prendere di mira l’uomo con continue telefonate, sms e vessazioni al punto che lui è stato costretto a cambiare la residenza e perfino ad indossare un casco nel tragitto dall'auto all'ingresso di casa per tentare di sfuggire alle attenzioni ossessive della donna.

Una vicenda che viene ricostruita nella richiesta di rinvio a giudizio e che è andata avanti per oltre un anno. La trentenne per mantenere i rapporti fingeva dei malori così da costringere l’uomo ad allontanarsi dal posto di lavoro per soccorrerla. Spesso si presentava nei locali frequentati dall’ex, una volta si è addirittura “aggrappata allo sportello della sua auto nel tentativo di fermarla”.

Una vera e propria persecuzione che è culminata nell’episodio del finto parto.

