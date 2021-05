Dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione dai 16 anni in su, senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età.

Lo ha detto il commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo: "Dal 3 giugno – ha annunciato durante la sua visita in Umbria – partirà una lettera alle Regioni e Province autonome con cui si

darà la possibilità di aprire le vaccinazioni a tutte le classi seguendo il Piano e utilizzando tutti i punti di somministrazione possibili, anche quelle aziendali".

"C'è un però - ha sottolineato il generale Figliuolo -, le dosi a disposizione saranno 20 milioni e quindi bisogna evitare le rincorse a volerne di più".

"Grazie al nostro presidente e all'azione che fa la struttura siamo riusciti ad avere questo", ha quindi evidenziato il commissario. "Questo non è tantissimo - ha concluso Figliuolo – ma se pensiamo a due, tre mesi fa credo che nemmeno nelle previsioni più rosee ci avremmo mai pensato".

Il generale ha poi evidenziato la necessità di intercettare la popolazione non vaccinata: “Anche con procedure di chiamata attiva”, ha sottolineato. “Quindi, se mancano i soggetti fragili si vanno a cercarli, bisogna soprattutto mettere in sicurezza queste classi.

Poi i dati: ”Ad oggi abbiamo quasi somministrato 33 milioni di dosi, di cui circa 21 milioni e 800 mila come prima". Entrando nello specifico, Figliuolo ha evidenziato che "le vaccinazioni agli over 80 hanno superato a livello nazionale il 90%, agli over 70 sono sopra l'80%. Mentre per gli over 60 dobbiamo crescere tutti, visto che siamo al 62-63%".

Capitolo adolescenti: “Li avevo già inseriti nel piano vaccinazioni presentato a marzo. Il piano delle vaccinazioni include anche la classe di età da 12 a 15 anni. Parliamo di circa 2 milioni 300mila persone”. A inizio prossima settimana, ha affermato il commissario, Aifa dovrebbe dare il via libera all’utilizzo di Pfizer per gli adolescenti.

(Unioneonline/L)

