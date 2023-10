È finita in carcere l’insegnante di 35 anni di Prato che ha avuto un figlio da un ragazzino 14enne a cui dava lezioni private di inglese.

La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai suoi legali, dunque la donna è stata condannata in via definitiva a 6 anni e mezzo inflitti in primo grado e confermati in appello per atti sessuali e violenza sessuale per induzione su minore.

La 35enne è in carcere: «Nonostante l’ordine di carcerazione non sia ancora esecutivo la mia assistita si è costituita nel carcere di Sollicciano», ha detto Mattia Alfano, uno dei due difensori della donna.

Il processo alla donna aveva fatto perno sul fatto che i rapporti sessuali tra lei ed il suo allievo - un amico di famiglia - sarebbero cominciati prima del compimento dei 14 anni del giovane, quando lei ne aveva già 30. La corte d'Appello, che si era espressa nel maggio dell'anno scorso, aveva confermato questo giudizio ribaltando invece la posizione del marito della donna: l’uomo è stato assolto con formula piena dopo una condanna in primo grado per essersi attribuito la paternità del neonato.

