Incontro speciale per Fiammetta Melis, la bimba sarda di 10 anni diventata famosa durante il lockdown per il Covid, quando seguiva le lezioni in didattica a distanza a mille metri d’altitudine, tra i pascoli delle montagne del Trentino, dove il padre Massimiliano ha un allevamento di capre.

La piccola infatti ha incontrato in Vaticano Papa Francesco, accompagnata proprio dal padre.

"Al mattino - aveva raccontato la bambina parlando della sua esperienza in dad all’aria aperta - mettiamo il computer su un tavolino in piano e poi ho anche una sedia. Accendiamo il computer così posso entrare subito in video lezione, preparo i quaderni e ci metto anche un sassolino altrimenti il vento mi gira le pagine. È bello, mi dà ispirazione per scrivere e mi rende più felice e anche interessata".

