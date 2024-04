Ci sono anche due agenti sardi tra i poliziotti premiati questa mattina durante la cerimonia per il 172° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato che si è tenuta in Piazza del Popolo a Roma. Si tratta del vice sovraintendente Marco Marras, 42 anni e del vice ispettore Loris Tola, 35. I due, in servizio alla Squadra Volanti della Questura di Cagliari, il 24 settembre del 2021 avevano sventato un attentato incendiario contro un esercizio commerciale di Assemini.

Nell’azione Marco Marras era rimasto gravemente ustionato nel tentativo di bloccare un cittadino romeno che minacciava di darsi fuoco davanti a una bar con una tanica di benzina. All’improvviso una scintilla aveva innescato una fiammata che aveva investito in pieno Marras e l’autore del folle gesto. Solo la prontezza di riflessi del collega Loris Tola intervenuto con l’estintore in dotazione alle volanti gli aveva salvato la vita. Niente da fare invece per il cittadino rumeno, morto in ospedale dopo alcuni giorni.

(foto Zizi)

Marco Marras, subito soccorso, era stato trasportato d’urgenza al Centro Ustioni di Sassari dove ha dovuto trascorrere una lunga degenza prima di poter rientrare nella sua casa di Dolianova.

Questa mattina, il vice sovraintendente ha ricevuto la medaglia d’oro al valore civile dal presidente della Camera dei Deputati. Medaglia di bronzo per il collega Loris Tola.

