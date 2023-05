Vessava i genitori da anni con minacce di morte, botte e continue richieste di soldi.

Per questo motivo un 18enne di Ferrara è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di maltrattamenti, estorsione e lesioni personali. Dalle indagini è emerso che il giovane, già dal 2020, avrebbe costretto i familiari a subire torti continui. Le umiliazioni si sono spinte sino all’aggressione del padre con una pala, “colpevole” di non aver assecondato l’ennesima richiesta di denaro.

Da anni i genitori del ragazzo erano costretti a vivere in un costante stato d'ansia e di timore per la propria incolumità. Il figlio, che in casa aveva un atteggiamento aggressivo, spesso si sfogava danneggiando mobili o colpendo i due coniugi. Il giudice ha emesso quindi una misura custodiale. Il 18enne si trova ora in carcere, a Ferrara, in attesa dell'interrogatorio di garanzia davanti al Gip.

