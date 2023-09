È stato trovato morto l'ex marito di Klodiana Vefa, la donna di 37 anni uccisa la sera di giovedì scorso a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. L'uomo, Alfred Vefa, sospettato dell'omicidio, che i carabinieri cercavano da due giorni, è stato trovato a in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa: per i militari si è tolto la vita sparandosi con la stessa arma usata per uccidere la moglie.

Verso le 4 un cittadino ha segnalato un’auto sospetta parcheggiata e abbandonata. I carabinieri intervenuti sul posto hanno constatato che era proprio quella di Alfred Vefa, quindi hanno organizzato una rapida battuta nelle aree circostanti.

Alle 6 il ritrovamento del corpo esanime dell’uomo.

La coppia aveva due figli: Klodiana Vefa è stata uccisa in strada con un colpo di pistola alla testa, freddata a poche decine di metri dalla sua abitazione. I due si stavano separando.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata