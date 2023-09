È morta per strada, uccisa a colpi d’arma da fuoco dal marito. Uno dei proiettili l’ha colpita alla testa e per la donna non c’è stato niente da fare.

È successo ieri sera a Castelfiorentino (Firenze). L’uomo ora è ricercato dai carabinieri per l’omicidio di Vefa Klodiana, albanese di 35 anni, con la quale aveva due figli. Secondo il racconto di alcuni testimoni presenti sul posto sono stati uditi più spari, qualcuno parla di tre. I coniugi, stando alle prime ricostruzioni, si stavano separando. E anche se ancora non era ufficiale, l’uomo – anche lui albanese – pare non stesse vivendo più a casa con la famiglia. Ad aggravare la situazione le liti tra i due, forse dovuti alla gelosia di lui.

La vittima da tempo lavorava come cameriera in una pizzeria e si era inserita nella comunità di Castelfiorentino. È stata freddata a poche decine di metri da casa sua, in via Galvani. Sul posto sono accorsi i figli, un fratello e altri parenti. Sul luogo del delitto sono stati ritrovati due bossoli esplosi, della pistola ancora nessuna traccia: l’assassino l’ha portata via, fuggendo a bordo di un’automobile. Si cercano indizi e nuove piste nei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, pubbliche e private.

L’omicidio aggrava la situazione di ordine pubblico a Castelfiorentino colpito all'improvviso, insolitamente, negli ultimi mesi, da episodi di criminalità, in particolare liti e violenze, sia nel centro storico sia nell'area della stazione ferroviaria, tanto da allarmare la cittadinanza e le istituzioni. Il Comune ha attivato un piano per presidiare le zone a rischio e ha ingaggiato un servizio di vigilantes.

