Fiocco rosa a bordo del taxi.

È successo a Torino, dove una mamma ha partorito la sua bambina durante la corsa verso l’ospedale. La destinazione iniziale era la locale clinica Sant’Anna ma a un certo punto il tragitto è stato stravolto. «Non riusciamo ad arrivare in tempo, andiamo al Maria Vittoria», ha pensato Ivana, la tassista. Che poco dopo, però, ha dovuto vestire i panni dell’ostetrica per assistere la donna.

«La piccola ha emesso il suo primo vagito proprio nella mia auto – ha confessato emozionata –, è stata davvero un’esperienza bellissima. Quando sono arrivati i medici non hanno dovuto pensare solo alla bimba e alla mamma, ma anche a me: avevo le gambe molli per l'emozione. Poi hanno detto che stava andando tutto bene. E ora sono davvero felice».

A chiamare la tassista era stata la famiglia della donna. «Quando sono arrivata – ha spiegato Ivana – ho trovato ad attendermi padre, madre e tre bambine. Lui voleva che andassimo tutti insieme in ospedale ma io non potevo caricare cinque persone. Avrebbe dovuto specificarlo nella telefonata anche se, naturalmente, nella concitazione del momento non deve averci pensato».

«Durante il tragitto – ricorda – ho cercato di mantenere la calma. “Respiri”, le dicevo, “stia serena”. Ma già dopo poche centinaia di metri, mi sono accorta che il tempo non sarebbe bastato. Quando siamo arrivate davanti all'ospedale e ci siamo fermati le ho sfilato i pantaloni. La testina della bimba era già fuori. Poco dopo sono arrivati i medici».

(Unioneonline/v.f.)

