Imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II a Roma, in piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini. Il luogo è lo stesso in cui, lo scorso 26 settembre, si era concluso il presidio a sostegno della causa pro Palestina.

Sulla base del monumento è comparsa la scritta «fascista di m…» accompagnata dal simbolo della falce e del martello. A notarla per primi sono stati i carabinieri, che al termine del presidio hanno immediatamente avviato le procedure per la rimozione dell’inchiostro e il ripristino del decoro dell’area.

«Non ci sono parole per condannare la profanazione della statua di San Giovanni Paolo II alla stazione Termini di Roma da parte di estremisti di sinistra in occasione dello sciopero e della manifestazione di questi giorni. Basta odio! Basta cattivi maestri», ha commentato poi il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.

