Gli amici, il mare e poi il buio. Un tuffo con i coetanei, nel primo sabato d'estate dal pontile a Falconara Marittima (Ancona) è stato fatale per il piccolo Abdou, 12 anni, di origine nigeriana ma italiano di nascita.

La madre, accorsa subito sul luogo della tragedia, ha avuto un malore ed è stata soccorsa.

Inesperto nel nuoto il ragazzino si è gettato in acqua insieme ai coetanei che, risaliti in superficie, si sono resi conti che l'amico non c'era, non era più riemerso.

Le urla disperate dei ragazzini, consapevoli forse già della tragedia, hanno richiamato l'attenzione dei bagnini delle spiagge vicine, accorsi immediatamente per trascinare il corpo fuori dall'acqua da sotto l'ex Piattaforma Bedetti. Intanto era già in volo l'eliambulanza del 118, partito dall'ospedale regionale di Torrette di Ancona, che col verricello ha calato un medico sulla spiaggia. Il tentativo, ripetuto più volte, per quasi 20 minuti, di riportare il suo cuore a battere è stato vano.

E l'arrivo dell'unità navale SAR CP 861 della Guardia costiera, e una pattuglia impegnata nell'attività di mare e laghi sicuri, non ha potuto che constatare quanto accaduto.

Su Falconara marittima, meno di 26mila abitanti, cittadina della costa marchigiana, è calato il silenzio. E il silenzio avvolge tutta la città.

A volerlo la sindaca, Stefania Signorini, tra i primi ad arrivare sul posto con gli agenti della polizia municipale, che ha deciso il lutto cittadino e ha fermato, ieri, tutti gli eventi della giornata.

Un lutto che ha travolto anche la scuola che Abdou frequentava, l'Istituto comprensivo Raffaello Sanzio, sul cui portale web è comparso un fiocco nero, e con lo sgomento il cordoglio per la famiglia.

Non ci saranno indagini, quanto è accaduto è tragicamente chiaro. Il pm Ruggiero Dicuonzo ha già riconsegnato la salma alla famiglia e non ci sarà autopsia.

Il messaggio della sindaca si chiude con un: «Grazie di cuore a tutti quelli che si sono prodigati e un fortissimo abbraccio alla famiglia del piccolo Abdou».

(Unioneonline/v.l.)

