Una lunga trattativa, durata più di dieci ore, e che si è fortunatamente conclusa senza gravi conseguenze.

È accaduto ieri a Pavullo, sull’appennino modenese, dove un ex carabiniere in pensione si è barricato in casa con la moglie minacciandola più volte e dicendole che l'avrebbe uccisa per poi togliersi la vita anche lui.

Dopo un’intensa negoziazione l’uomo, 68 anni, si è arreso consegnandosi al negoziatore dell'Arma. In casa sono state trovate diverse armi.

L’ex carabiniere quando era in servizio non aveva mai mostrato problemi, ma ultimamente pare stesse attraversando un periodo di depressione.

(Unioneonline/v.l.)

