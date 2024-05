«Il Mondo al Contrario è sempre più nauseante».

Un post sui social, citando il suo libro, per commentare la vittoria all’Eurovision Song Contest 2024 di Nemo, l’artista che rappresenta la Svizzera ed è la prima persona di genere non binario a vincere la rassegna.

Nemo ha trionfato con la canzone “The Code”, brano autobiografico che parla appunto delle identità non binarie. «Un viaggio – racconta – che ho iniziato con la consapevolezza che non sono né uomo, né donna. Trovare me stesso è stato un processo lungo»

Un viaggio che per lunghi tratti, ammette l’artista, è stato difficile. «Ma non c’è nulla di meglio della libertà che ho guadagnato rendendomi conto di essere non binario».

