Un morto e 6 feriti. Questo il bilancio dell’esplosione avvenuta ieri mattina nelle campagne di Montecarlo, borgo medievale sulle colline in provincia di Lucca, in una palazzina a due piani, crollata in via del Marginone.

La vittima è un 70enne, i feriti sono la moglie di 71 anni e un 46enne che viveva al piano superiore (entrambi sono in condizioni gravi), oltre ad altre quattro persone: una donna, i suoi due figli di 9 e 12 anni e sua madre.

Alla base dell’incidente ci sarebbe una fuga di gas. La Procura ha avviato un’indagine, c’è da capire cosa sia accaduto.

Il comandante dei vigili del fuoco di Lucca Calogero Daidone, accorso sul posto insieme a una quarantina di pompieri di tutte le specialità, ha parlato di «scoppio, sicuramente c'è stato uno scoppio» visto come «il fabbricato è posato a terra».

A ottobre scorso, il 27, un'altra esplosione in un'abitazione a Torre, nel comune di Lucca, era costata la vita a una coppia, Luca Franceschi, 69 anni, e Lyudmyla Perets, 44 anni, e a Debora Pierini, 26 anni: quest'ultima, incinta all'ottavo mese, dopo essere stata estratta viva dalle macerie, era stata fatta partorire con un cesareo d'urgenza. La giovane era poi deceduta due settimane dopo per le gravi ustioni riportate.

(Unioneonline/s.s.)

