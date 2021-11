Tragedia sul lavoro questa mattina nel Palazzo del Turismo di Jesolo (Venezia).

Un tecnico specializzato è morto durante la manutenzione dell’impianto antincendio della struttura per via dell’esplosione di una bombola.

L’uomo, 50 anni, si trovava assieme al collega per effettuare dei lavori di manutenzione per conto della Città Metropolitana di Venezia, proprietaria dell’immobile.

I due tecnici, che lavorano per una ditta di Salzano (Venezia) si trovavano nel seminterrato dell’edificio, dove ci sono delle bombole che contengono 50% di gas argon e 50% di azoto.

Per cause al vaglio dei carabinieri e degli ispettori dell’Azienda sanitaria, all’improvviso una bombola è letteralmente “volata” nella stanza in seguito a una deflagrazione. L’incidente è stato fatale per il 50enne, è rimasto invece illeso il suo collega.

Non è ancora stato chiarito se l'uomo sia morto per l'impatto con l'apparecchiatura o per una caduta per sfuggire alla traiettoria della bombola che si era trasformata in un proiettile.

Nonostante il tempestivo intervento dell'equipe sanitaria e dei Vigili del fuoco, per il tecnico specializzato non c'è stato nulla da fare.

