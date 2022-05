Ergastolo per Gabriel Falloni, 36enne di Sorso reo confesso dell’omicidio di Elena Raluca Serban, escort romena di 32 anni ad Aosta, in un appartamento che aveva preso in affitto.

La perizia psichiatrica ha accertato la capacità di intendere e volere di Falloni e la Corte d’Assise di Aosta ha accolto la richiesta della Procura, infliggendo la pena del carcere a vita.

IL DELITTO

Falloni, che aveva precedenti specifici per violenza sessuale, la sera del 17 aprile 2021 ha ucciso la donna per evitare di essere denunciato dopo averla rapinata di 8mila euro, di qui la prima aggravante, quella dei futili motivi. Inoltre l’ha accoltellata alla gola nonostante fosse già prima di sensi dopo lo strangolamento, di qui la seconda aggravante, quella della crudeltà.

LA DIFESA

La difesa aveva puntato su un “vizio parziale di mente” producendo una consulenza tecnica di parte che descrive una parziale incapacità di intendere e di volere. Falloni aveva detto agli inquirenti di aver stretto le mani al collo della donna dopo essere stato deriso per una sua disfunzione, dopo averla pagata per un rapporto sessuale.

LA CATTURA

Prima di confessare il delitto era stato incastrato dalle telecamere del condominio e dai tabulati telefonici. La polizia lo aveva arrestato a Nus (Aosta), dove abitava, quando il 36enne è rientrato da una fuga di pochi giorni a Genova.

