Eredità Agnelli, spunta un nuovo testamento dell’AvvocatoIl documento prodotto in tribunale a Torino da Margherita, nella causa che la oppone ai figli John, Lapo e Ginevra Elkann
Un nuovo testamento di Gianni Agnelli, risalente al 1998 e finora apparentemente inedito, è stato depositato oggi in tribunale a Torino.
Il documento è stato consegnato ai giudici dai legali di Margherita Agnelli, figlia dell'avvocato, nel quadro della causa civile che la oppone ai figli John, Lapo e Ginevra Elkann. Lo si è appreso a margine dell'udienza, che è stata celebrata nel pomeriggio.
«A modifica di altre disposizioni precedenti lascio a mio figlio Edoardo la mia partecipazione nella società semplice "Dicembre” pari all'incirca al 25%. Sono sicuro che gli altri miei congiunti, già proprietari ciascuno di una quota della stessa attività, accetteranno senza contestazioni questa mia disposizione», si leggerebbe nel documento.
Il testamento “inedito” è datato 20 gennaio 1998. La Dicembre citata è la “cassaforte” della famiglia Agnelli che controlla tutte le società del gruppo.
(Unioneonline)