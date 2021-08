Il bollettino che ha accompagnato gli italiani per un anno e mezzo è destinato a cambiare.

Ogni 24 ore ci aggiorna sul numero di contagi, ospedalizzazioni e decessi: abbiamo imparato in qualche modo a decifrarlo e anche a prevederlo.

Ora, a campagna vaccinale che corre e che ha ormai raggiunto il 70% degli italiani, si pensa di cambiarlo. I contenuti resteranno gli stessi, ma secondo alcune indiscrezioni di stampa i dati saranno divisi.

Da una parte contagi, decessi e ospedalizzazioni dei vaccinati, dall’altra gli stessi numeri di chi ancora non ha fatto il vaccino. Servirà per avere, e per dare agli italiani, un quadro più chiaro degli effetti dell’immunizzazione. Per convincere gli indecisi a vaccinarsi.

Entro settembre il ministero della Salute dovrebbe inaugurare il nuovo bollettino, in attesa che tutte le Regioni si adeguino e inviino a Roma tutti i dati separandoli tra vaccinati e non vaccinati, come fanno già alcune Regioni come Campania, Sicilia e Veneto.

"L’idea di fondo – fanno sapere dal Ministero della Salute – è di evidenziare le due epidemie distinte, una degli immunizzati che raramente finiscono intubati e una dei non vaccinati, ma anche prevenire le fake news che si moltiplicheranno quando in autunno le ospedalizzazioni saliranno".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata