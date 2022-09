"Parteciperò ai funerali della Regina Elisabetta, è stato un momento molto triste. È una figura che ci mancherà tanto ma sono sicuro che re Carlo sarà un eccellente re. Lo conosco bene, è una persona sensibile, molto intelligente, e anche molto all'avanguardia".

Così Emanuele Filiberto di Savoia, a margine di una serie di iniziative oggi a Viareggio.

"Tra la mia famiglia e i reali di Inghilterra c'è stato sempre un bellissimo legame - ha ricordato -. Mia nonna, la regina Maria Josè era molto amica con la regina madre. Si scrivevano spesso, e si vedevano anche spesso. Io stesso ho potuto incontrare due o tre volte la Regina d'Inghilterra. Una donna straordinaria, di grande dignità e grande dedizione al suo popolo che ha servito per più di 70 anni l'Inghilterra e il suo popolo nei momenti belli come in quelli più difficili. Come amo dire è stata la mamma e la nonna degli inglesi ma anche di tutti noi perché abbiamo conosciuto solo lei. Ci mancherà tanto".

Per Emanuele Filiberto di Savoia, "re Carlo non avrà nessun problema ad andare nella scia della regina, per quello che gli ha lasciato. È una persona molto intelligente, brava e preparata. Si volta una pagina ma un'altra bella storia inizierà. Non bisognerà comparare i due regni, saranno diversi ma molto belli. Re Carlo è stata una persona molto all'avanguardia. Gli voglio bene, lo conosco bene e con lui ho anche fatto un viaggio in Arabia Saudita una quindicina di anni fa per presentare le sue opere, perché è anche un artista, un pittore. È una persona squisita, all'avanguardia, perché prima di tutto ha parlato di transizione ecologica, di quello che sta succedendo adesso con l'ambiente, ma anche di chilometro zero. Sarà un grande re".

