Svolta nel caso di Emanuela Orlandi, la 15enne scomparsa il 22 giugno del 1983 di cui si è tornato a parlare recentemente in seguito alle dichiarazioni del fratello Pietro, che è stato ascoltato come persona informata sui fatti nell’ambito della nuova inchiesta aperta dal Vaticano.

Anche la Procura di Roma vuole far luce sul caso e ha acquisito degli atti – messi a disposizione del Vaticano – nell’ambito del procedimento già aperto a piazzale Clodio. Un procedimento che era stato avviato dopo che il Csm aveva chiesto informazioni su un esposto presentato al Consiglio dai familiari della ragazza scomparsa.

La notizia dunque è che anche la magistratura ordinaria indaga ancora a 40 anni dalla scomparsa, ma anche la collaborazione tra magistrati capitolini e Vaticano.

«Il nostro augurio è che ci sia una cooperazione leale tra la procura di Roma e il Vaticano alla ricerca della verità. È una bella notizia, è quello che noi chiediamo da anni per avere la verità su Emanuela», afferma Laura Sgrò, l'avvocata di Pietro Orlandi. Laura Sgrò precisa di avere appreso la notizia dai media e che ancora non c'è nessun coinvolgimento della famiglia Orlandi in questa nuova fase di indagini che si apre sul caso.

