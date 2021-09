Il mondo della medicina dice addio ad Attilio Maseri, cardiologo di fama internazionale, morto a Pavia di Udine a 85 anni.

Docente dell'Università San Raffaele di Milano e presidente della fondazione benefica "Per il tuo cuore", è stato stato il cardiologo personale di vari personaggi tra i quali la regina Elisabetta II e Papa Giovanni Paolo II.

Dopo la laurea a Padova, si era specializzato a Pisa in Cardiologia e medicina nucleare, poi il trasferimento alla Columbia University di New York. Nel 1979 la chiamata all'università di Londra come professore ordinario della Royal medical school e nel '91 il rientro a Roma come professore ordinario di cardiologia e direttore dell'istituto di Cardiologia del Policlinico Gemelli, l'ospedale dove curò, proprio nel suo reparto, Papa Wojtyla dopo l'attentato di cui fu vittima.

Autore di più di 750 articoli e testi di medicina su riviste specializzate e internazionali, Maseri aveva ricevuto numerosi premi e onorificenze tra cui la Medaglia d'oro ai benemeriti della Scienza e della Cultura e il titolo di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana nel 2005.

