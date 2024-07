Due ragazzi sono stati inghiottiti questo pomeriggio dalle acque del fiume Brenta, a San Martino di Lupari, nel Padovano.

Stavano giocando a pallone in una spiaggetta lungo il fiume quando il pallone sarebbe finito in acqua, raccontano i testimoni. Uno di loro si sarebbe tuffato per recuperare la palla e sarebbe sparito tra le acque, il secondo si sarebbe lanciato per salvarlo ma nel giro di pochissimo tempo anche lui è stato trascinato dalla corrente, abbastanza forte in quel punto.

In corso le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco, che finora non hanno avuto esito.

Al Mattino di Padova un residente della zona ha raccontato: «Erano circa le 17.30 quando mi sono accorto di una persona che si è tuffata nel Brenta per andare a recuperare un pallone. Sembrava abbastanza tranquillo, ma poi ho capito che cercava una persona che pochi istanti prima era scomparsa tra le acque del fiume. Improvvisamente, dopo alcune bracciate per tentare di guadagnare la riva è scomparso sotto i miei occhi inghiottito dal fiume».

