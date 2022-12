Orrore nel Modenese, nel comune di Serramazzoni, dove i corpi di due uomini, uccisi a colpi di arma da fuoco, sono stati trovati in un’abitazione.

La scoperta dei carabinieri, che nella mattinata di ieri hanno fatto irruzione nell’abitazione di una delle vittime, Claudio Belloi, ambulante specializzato nel pellame ed operativo nei mercati di tutta la provincia di Modena e che da ieri non rispondeva più al cellulare.

Un omicidio-suicidio, l'ipotesi che da subito gli inquirenti hanno avanzato .

Le vittime sono un ultrasettantenne, proprietario di casa e, appunto, imprenditore, ed un uomo di 48 anni, che con l'anziano si conosceva bene perché, stando ai primi accertamenti, era solito svolgere alcuni lavori nella casa dello stesso Belloi e pare, ma ulteriori verifiche sono in corso, vivesse in affitto in una proprietà di quest'ultimo, che si trova sempre nel comune di Serramazzoni.

Non è ancora chiaro chi abbia esploso il primo colpo per poi rivolgere la pistola contro se stesso, così come sono in corso accertamenti su chi dei due detenesse l'arma.

L'allarme è scattato ieri mattina quando Belloi, in pensione ma ancora operativo nell'ambito dei mercati ambulanti, non si è presentato ad un mercato in un comune del Modenese. Considerando che già dalla sera prima aveva fatto perdere le tracce, un collega di lavoro ha dato l'allarme e l'ingresso nell’abitazione ha poi svelato il tragico scenario. Il 48enne a sua volta deceduto pare non fosse originario della provincia di Modena, sarebbero in corso accertamenti anche sui suoi precedenti penali.

Ignoto, per il momento, il movente alla base dell'omicidio-suicidio, persone che conoscevano Belloi escludono avesse particolari problemi.

Le indagini si stanno concentrando sul rapporto tra i due, che evidentemente si sarebbe incrinato al punto da portare alla duplice tragedia. Le due salme sono a disposizione della medicina legale in attesa dell'autopsia.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata