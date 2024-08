Una nuova tragedia ha colpito la famiglia di Giorgio Noris, il 19enne di Fagnano Olona che lo scorso 26 luglio è annegato in Sardegna, dove era in vacanza.

Nelle scorse ore è morto anche il nonno materno del giovane, Silvano Taddeo.

Secondo la stampa locale non ha retto al grande dolore per la perdita del nipote. Oggi è in programma il funerale, mentre quello del 19enne si svolgerà lunedì.

Giorgio Noris stava trascorrendo qualche giorno con gli amici nella zona di Loiri Porto San Paolo. Mentre faceva il bagno a Cala Girgolu, sul litorale di San Teodoro, si è sentito male. Scattato l’allarme, sono arrivati i soccorsi ma per il 19enne non c’era più nulla da fare.

Il medico legale ha stabilito che il giovane è annegato, probabilmente a seguito di un malore.

