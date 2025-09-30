l’omicidio
30 settembre 2025 alle 13:03
Donna uccisa a colpi pietra nel Beneventano: il marito in fugaIl femminicidio a Paupisi, tra i due c'era stata una lite. Si cercano anche i figli
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi, un paese in provincia di Benevento.
Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l'autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la donna alla testa al culmine di una lite. L'uomo si è poi dato alla fuga.
Si cercano anche i figli adolescenti della coppia, al momento irreperibili.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata