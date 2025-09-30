Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi, un paese in provincia di Benevento.

Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l'autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la donna alla testa al culmine di una lite. L'uomo si è poi dato alla fuga.

Si cercano anche i figli adolescenti della coppia, al momento irreperibili. 

