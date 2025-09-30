È stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino a Paulisi, in provincia di Benevento.

Il delitto sarebbe stato commesso dopo una lite scoppiata nell'abitazione della coppia: l’operaio, 58 anni, avrebbe afferrato una pietra e cominciato a colpire con violenza la moglie alla testa e al volto.

La donna, di 49 anni, che tutti in zona chiamavano Elisa, era sul letto, e qui è stata trovata priva di vita.

L'uomo poi era scappato, nel tentativo di far perdere le sue tracce.

Ma i carabinieri lo hanno fermato in serata.

Con lui in auto c’erano due dei tre figli, di 15 e 16 anni: al contrario di quanto appreso in un primo momento il maschio è morto, mentre la sorella è in ospedale in gravi condizioni.

