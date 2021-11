Ubriaca, ha inseguito il suo ex per strada, per poi insultarlo. Ma è stato solo l’ultimo di una serie di episodi di persecuzione e vessazione, messi in atto dopo la fine della loro relazione, cui non si era rassegnata.

Questa volta, però, l’uomo ha allertato il 113, con i poliziotti che sono intervenuti, arrestando la donna per stalking.

La vicenda ha avuto come teatro Milano. Protagonista, in negativo, una professionista 42enne, che da quanto si apprende da mesi tormentava l’uomo.

Dovrà infatti rispondere di almeno quattro episodi analoghi. Molestie iniziate circa un anno fa, quando l’uomo aveva deciso di interrompere i rapporti.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata