Una donna di 38 anni, originaria della Romania, aggredita con una bastonata e poi sfregiata con l'acido in strada.

È accaduto a San Basilio, alla periferia di Roma.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, dopo l’aggressione – avvenuta qualche giorno fa, ma di cui si ha notizia solo oggi – la donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, al Policlinico Umberto I. Non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggressione sarebbe avvenuta in pieno giorno. Sull’accaduto indaga la Polizia.

Gli agenti della Squadra Mobile stanno ascoltando parenti, amici e conoscenti della 38enne, per cercare di trovare indizi utili a rintracciare il responsabile.

