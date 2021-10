Avevano discusso in metropolitana su certificato verde e vaccini ma quando lei, una dottoressa, è uscita dalla metro e ha messo piede sulla banchina è stata colpita con una testata da una donna che apparteneva al gruppo dei no-vax.

E’ successo a Roma, precisamente alla fermata San Paolo, direzione Laurentina. A bordo del convoglio c’erano alcuni partecipanti alla manifestazione no Green pass che tornavano dal sit-in al Circo Massimo. Sul mezzo hanno cominciato a parlare tra di loro e la dottoressa a quanto pare è intervenuta dicendosi contraria a praticamente tutto quello che stavano dicendo.

Ne è nata così una diatriba, sfociata nell’aggressione fisica sulla banchina. La donna, 34 anni, è rimasta a terra. Altri passeggeri hanno visto la scena e contattato il numero di emergenza 112.

All'arrivo della polizia i responsabili si erano già dileguati. La dottoressa è stata soccorsa e trasportata in ospedale, per fortuna in codice verde: si è spaventata molto ma ha riportato lesioni non gravi. Gli agenti hanno ascoltato la vittima e alcuni presenti per risalire agli aggressori: stanno anche acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

