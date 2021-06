Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa garantisce che le discoteche verranno aperte entro il 10 luglio e l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve.

Ma le discoteche non ci stanno: "Ci aspettiamo di poter riaprire il 4 luglio, perché andare oltre sarebbe insostenibile”.

A levare gli scudi Maurizio Pasca, presidente del Silb, associazione di categoria dei locali con sale da ballo: “Ci aspettiamo buonsenso – ha scandito -. Il Governo non ci faccia perdere il primo weekend di luglio perché le nostre attività sono aperte al massimo due volte a settimana. Per il Paese quella data non cambierebbe nulla, ma a noi tanto”.

Tra l’altro, ha aggiunto, “la gente va lo stesso a ballare in decine di locali che sono aperti senza green pass. Quindi ci facciano riaprire dal 4 luglio e il ministero dell'Interno vigili sull'abusivismo".

"Entro i primi dieci giorni di luglio le discoteche potranno aprire e penso che il criterio del green pass possa essere applicato anche alle discoteche – aveva detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa -. Questo settore è ad oggi rimasto l'unico senza avere una prospettiva e credo sia dovere della politica dare una risposta anche a questo".

