Una donna è stata denunciata per abbandono di minore dopo aver dimenticato la figlia di appena 4 anni in una stazione di servizio sulla tangenziale di Catania, nei pressi dell’aeroporto.

La madre, 28 anni, si è accorta che la piccola non era sul sedile posteriore dell’auto solo quando è arrivata in centro città. Quindi è tornata e, dopo circa un’ora, ha potuto riabbracciare la bimba, di cui nel frattempo si era preso cura l’equipaggio di una volante della polizia.

Gli agenti hanno notato la bambina vagare molto impaurita e l’hanno fermata. Lei ha detto di essere arrivata lì con la mamma, che non riusciva più a trovare. Così i poliziotti, dopo aver controllato le auto in sosta, gli avventori del bar e aver interrogato i dipendenti, hanno acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza. E grazie anche alla piccola che ha fornito elementi per descrivere l’auto della madre, l’hanno individuata allertando la sala operativa della questura.

Ma dopo circa un’ora la madre è tornata alla stazione di servizio e ha riabbracciato la figlioletta, prima di essere denunciata. E non solo per abbandono di minore: la 28enne non aveva mai conseguito la patente e l’auto era stata sottoposta a fermo pochi giorni prima, quando la stessa donna era stata sorpresa a circolare senza patente.

(Unioneonline)

