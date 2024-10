È stata uccisa con 11 colpi di forbice Sara Centelleghe, 19 anni il prossimo 9 novembre, da un amico e vicino di casa di origine indiana, Jashan Deep Bashan, magazziniere in un supermercato della zona, anche lui 19 anni e con qualche precedente legato alla droga quando era ancora minorenne.

Da sabato sera il giovane è in carcere in via Gleno a Bergamo, dopo aver confermato anche davanti al sostituto procuratore titolare del caso, Giampiero Golluccio, quanto aveva già ammesso, prima parzialmente e poi in maniera esaustiva, sabato pomeriggio davanti ai carabinieri di Bergamo e Clusone. Quel che resta ancora poco chiaro è il movente del delitto, avvenuto mentre l'amica che si trovava in casa con Centelleghe, quando è stata uccisa, era scesa a prendere da bere a un distributore automatico vicino alla palazzina di Costa Volpino, nel Bergamasco, e a fumare una sigaretta.

I carabinieri della compagnia di Clusone e del nucleo investigativo di Bergamo stanno ancora valutando il contesto in cui è maturato il delitto, per capire cosa possa esserci dietro.

Quella sera la mamma di Centelleghe con cui viveva era a casa del compagno nel Bresciano, mentre il papà era casa sua a Costa Volpino: i genitori sono separati. Le forbici sono state prese all'interno dell'abitazione della studentessa e lì sono state lasciate dal diciannovenne che si è poi dato alla fuga scendendo le scale, dove ha lasciato diverse impronte dei piedi (in particolare il sinistro) insanguinate e anche gocce di sangue probabilmente caduto dalle sue mani sporche. È andato a casa passando per i box della palazzina, che comunicano tra la scala di Sara Centelleghe e quella dove il diciannovenne viveva con i genitori e due fratelli più piccoli.

La ragazza aveva avuto una relazione con un ragazzo che si era chiusa oltre un anno fa: l'ex aveva ancora le chiavi del suo appartamento e infatti sabato era stato a sua volta sentito nell'ambito delle indagini. Poi c'era stata la frequentazione molto assidua, la scorsa estate, proprio con l'amica che era con lei l'altra sera.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata