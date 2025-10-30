Garlasco, indagato per corruzione il padre di Andrea SempioSecondo gli inquirenti avrebbe versato 20-30mila euro all’ex procuratore Venditti
Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato di corruzione.
L'anticipazione è stata data dal Tg1.
Secondo l'ipotesi accusatoria degli inquirenti sarebbe stato proprio Giuseppe Sempio a versare 20-30.000 euro, stando al famoso pizzino trovato a casa Sempio, all'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta.
(Unioneonline)