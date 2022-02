Il consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto con aiuti, anche militari, all’Ucraina, e con le norme per diversificare le fonti energetiche, riaprendo anche le centrali a carbone se necessario.

L’Italia dunque interverrà, come diversi Paesi dell’Unione europea, per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino anche cedendo mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari.

Si tratta di una vera svolta per la Ue che, per la prima volta nella sua storia, manda armi a un Paese in guerra costruendo – anche con le sanzioni – una vera e concreta politica estera e di difesa comune.

Sul fronte energetico non solo centrali a carbone, si parla anche di un eventuale razionamento del gas. Occupandosi “del livello di rischio imprevisto” rispetto al funzionamento del sistema nazionale gas, “si autorizza, anche a scopo preventivo, di anticipare l'adozione di misure per l'aumento dell'offerta e/o riduzione della domanda di gas previste in casi di emergenza, una eventualità che al momento non corrisponde a quella in cui si trova il nostro Paese”. In più "si rende immediatamente attuabile" il razionamento del gas utilizzato "dalle centrali elettriche" e "nel settore termoelettrico".

Il governo ha inoltre deliberato la dichiarazione dello stato d’emergenza sino al 31 dicembre 2022 per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.

Prima delle riunione a Palazzo Chigi Mario Draghi ha sentito il leader della Lega Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha manifestato più volte i suoi dubbi sull’invio di aiuti militari a Kiev.

Nella telefonata, spiegano fonti del Carroccio, Salvini e Draghi hanno fatto il punto della situazione e l’ex ministro dell’Interno ha ribadito la posizione della Lega: massimo sostegno al governo ma invito alla cautela e alla massima diplomazia.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata