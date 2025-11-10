Dal 18 novembre scatta la possibilità per i consumatori di richiedere il Bonus elettrodomestici: previsto uno sconto di 100 euro (fino a 200 per chi ha un Isee inferiore a 25.000 euro) per acquistare un nuovo elettrodomestico ad alta efficienza energetica a condizione che ne venga rottamato uno vecchio.

Ma quanto è possibile risparmiare sulla bolletta elettrica cambiando gli apparecchi? Per rispondere alla domanda, Facile.it ha analizzato i consumi dei principali elettrodomestici presenti nelle case. È emerso che si possono ridurre costi dal 43 al 68% a seconda dei vari apparecchi.

Per calcolare i benefici sulla bolletta elettrica sono stati presi in considerazione i consumi di una famiglia tipo (2.700 kWh l’anno) e una tariffa energetica pari a 0,31 euro al kWh. Il risparmio è stato calcolato confrontando i consumi degli elettrodomestici con l’etichetta energetica più alta e quelli con l’etichetta più bassa.

Frigorifero con congelatore: questo apparecchio è uno dei più energivori. Pertanto, è bene tener sott’occhio il suo consumo. Prendendo in considerazione un frigorifero da 350 litri in classe energetica F, il risparmio conseguibile passando ad un modello più moderno in classe A è pari a 64 euro l’anno, vale a dire il 67% in meno.

