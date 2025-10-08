Crosetto sottoposto a intervento chirurgico: rimossi tre polipi, attesa per l’istologicoAsportate tre neoplasie al colon. Gli auguri di Giorgia Meloni: «Forza Guido»
Dopo la visita di ieri nell’Isola con l’omaggio ai militari della Brigata Sassari, questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento all'ospedale Fatebenefratelli.
L'operazione, informa la Difesa, «eseguita con successo, ha comportato l'asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il Ministro è in buone condizioni. Si attende ora l'esito dell'esame istologico».
«Forza Guido», le parole sui social della premier Giorgia Meloni, che rivolge auguri di pronta guarigione al ministro.
(Unioneonline)