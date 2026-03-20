Lavoro da remoto, riduzione dei limiti di velocità sulle strade, car sharing, potenziamento del trasporto pubblico. E, ancora, evitare i viaggi aerei se possibile e passare a metodi di cottura più efficienti.

Sono alcune delle proposte lanciate dall'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) che governi, imprese e famiglie possono adottare per attenuare l'impatto economico sui consumatori delle perturbazioni dei mercati petroliferi causate dalla guerra in Medio Oriente.

Il conflitto ha provocato la più grave interruzione dell'approvvigionamento nella storia del mercato petrolifero mondiale, con il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, che normalmente trasporta circa il 20% del consumo globale di petrolio, ridotto a un filo.

Circa 20 milioni di barili al giorno di petrolio greggio e prodotti petroliferi transitano normalmente attraverso lo Stretto. La perdita di questi flussi ha inasprito significativamente la situazione dei mercati, spingendo i prezzi del petrolio greggio oltre i 100 dollari al barile e determinando aumenti ancora più marcati dei prodotti raffinati come il gasolio, il carburante per aerei e il gas di petrolio liquefatto.

Il ripristino del transito attraverso lo Stretto di Hormuz, ricorda l'Agenzia, «rimane essenziale per stabilizzare i mercati energetici globali». Nel frattempo, si sta agendo sia sul fronte dell’offerta che su quello della domanda.

L’11 marzo, i paesi membri dell’Aie hanno concordato di rilasciare 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve di emergenza – il più grande prelievo dalle scorte nella storia dell’Agenzia. Tuttavia, ricorda l'Agenzia «le misure sul fronte dell’offerta da sole non possono compensare pienamente l’entità della perturbazione. Affrontare la domanda è uno strumento critico e immediato per ridurre la pressione sui consumatori, migliorando l’accessibilità economica e sostenendo la sicurezza energetica».

LE DIECI MISURE – Il documento proposto individua dieci misure che possono essere attuate rapidamente da governi, imprese e famiglie. Queste azioni si concentrano principalmente sul trasporto su strada, che rappresenta circa il 45% della domanda globale di petrolio, ma coprono anche il settore dell’aviazione, della cucina e dell’industria. Una loro adozione diffusa, ove possibile, amplificherebbe l’impatto globale e contribuirebbe ad attenuare lo shock.

«Credo che sarà utile ai governi di tutto il mondo, sia nelle economie avanzate che in quelle in via di sviluppo, in questi tempi difficili», assicura Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia.

Nel trasporto su strada, una combinazione di misure comportamentali e politiche può portare a rapidi risparmi. Molte di queste misure sono state attuate in passato e vengono nuovamente prese in considerazione in diversi paesi. Lavorare da casa, ove possibile, riduce la domanda di carburante per gli spostamenti casa-lavoro, mentre abbassare i limiti di velocità sulle autostrade di almeno 10 chilometri all’ora riduce il consumo di carburante sia per le autovetture che per il trasporto merci.

Incoraggiare il passaggio dall’auto privata al trasporto pubblico, insieme a misure quali l’accesso alternato dei veicoli privati nelle grandi città, può ridurre ulteriormente la congestione e il consumo di carburante. Ulteriori benefici possono essere ottenuti attraverso il car sharing e pratiche di guida più efficienti, nonché una maggiore efficienza nelle operazioni di trasporto merci e di consegna.

Come ricorda l'Aie, «azioni mirate possono alleviare la pressione sui combustibili che sono particolarmente limitati». Una riduzione dei viaggi aerei, laddove esistono alternative, ad esempio, può abbassare significativamente la domanda di carburante per aerei. Misure volte a spostare l’uso del Gpl dal trasporto verso applicazioni essenziali, come la cottura, possono aiutare a proteggere le famiglie vulnerabili. Allo stesso tempo, incoraggiare l’adozione di soluzioni alternative pulite per la cottura, ove possibile, può ridurre la dipendenza dal Gpl ed evitare un ritorno a combustibili più inquinanti che danneggiano la salute delle persone

«Sebbene le misure sul versante della domanda evidenziate nel rapporto - conclude l'Aie - non possano eguagliare la portata dell’interruzione dell’offerta, possono svolgere un ruolo significativo nell’abbassare i costi per i consumatori, ridurre le tensioni sui mercati e preservare i combustibili per usi essenziali fino al ripristino dei normali flussi».

(Unioneonline)

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