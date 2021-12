Continua ad aumentare in Italia l’incidenza settimanale dei casi di coronavirus. Secondo i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, tra il 26 novembre e il 2 dicembre sono stati 155 per 100mila abitanti rispetto ai 125 del periodo precedente.

Tra il 10 e il 23 novembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,20 (range 1,12 - 1,28), sopra la soglia epidemica ma in diminuzione rispetto a 1,23 della settimana precedente.

Per quanto riguarda le terapie intensive, il tasso di occupazione letto da parte dei pazienti Covid è al 7,3 per cento, rilevazione al 2 dicembre, in salita rispetto al 6,2% della scorsa settimana (al 25 novembre). In area medica il tasso sale al 9,1% (rilevazione a ieri) contro l'8,1% (rilevazione al 25 novembre).

Aumentano inoltre i nuovi casi non associati a catene di trasmissione che sono 30.966 contro i 23.971 della settimana precedente. In leggera diminuzione, dal 34 per cento al 33, la percentuale di casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti. Stabile infine al 45% la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi mentre è in aumento la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (22% rispetto al 21%).

