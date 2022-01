Secondo Walter Ricciardi, consulente del ministro Roberto Speranza, per battere la pandemia, "oltre a vaccinare tutti, bisognerebbe fare i tamponi alla stragrande maggioranza degli italiani e isolare gli infetti”.

"Se ne uscirebbe in 8 giorni - sostiene in un'intervista ripresa dalle agenzie di stampa - è un'operazione che tutti dicono sia impossibile, ma i cinesi per un caso testano 10 milioni di persone. Noi con 200mila potremmo ben testare 60 milioni di italiani".

Ad oggi "andiamo verso ondate che si susseguono". Per quella in corso, precisa ancora Ricciardi, "forse, lentamente si va verso la fine. Speriamo che l'ondata si esaurisca a febbraio". Poi si avrà, "se non allentiamo troppo le misure, una primavera discreta e un'estate ottima e quindi un autunno di difficoltà. Entreremo in un circolo vizioso se appunto le Regioni non migliorano il sistema di tracciamento e di testing", avverte l'esperto.

Sul fronte del Green Pass "il nostro Paese ha fatto molto bene. Ora vanno rafforzate due cose: la vaccinazione agli over 50 e ai bambini. Bisogna fare le somministrazioni nelle scuole, come la Puglia che infatti ha le percentuali migliori".

Poi "bisogna puntare sulla ventilazione nelle scuole", la conclusione di Ricciardi.

