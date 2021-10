Mentre crescono esponenzialmente i contagi in molti paesi in Europa, con la Bulgaria che tocca il record di 5.863 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e 243 morti, e il Belgio che con 5.300 nuovi positivi al giorno registra un incremento del 75% di casi rispetto alla settimana precedente, risalgono anche in Italia tutte le curve dell'epidemia da Covid-19.

A risalire sono valori come l'indice di contagio Rt, che ha superato 1, e l'indice di positività: massima attenzione, dunque, seppur da parte degli esperti ci sia un "cauto ottimismo" dovuto all'alta percentuale di vaccinati e all'introduzione del Green pass.

NUOVA VARIANTE – A tenere desta l’attenzione c'è poi anche l'incognita della sotto-variante AY.4.2, la cosiddetta “Delta plus”, che attualmente può essere intercettata solo grazie al sequenziamento, ma non dai test. "Al momento - osserva il virologo Francesco Broccolo, dell'Università di Milano Bicocca - i test di genotipizzazione non la distinguono perché ha mutazioni che non vengono cercate con test usuali. L'unico modo per rilevarla sarebbero sequenziamenti a tappeto".

Secondo i dati diffusi ieri dal Ministero della Salute, il tasso di positività risulta aumentato in 24 ore da 0,9% a 1,1%. Calcolando il rapporto fra i soli test molecolari e gli antigenici rapidi, il tasso di positività risulta essere del 4,8%, confermando così il progressivo aumento di questo indice dell'epidemia emerso ormai da alcuni giorni.

"Nell'ultima settimana l'incremento della positività rilevata dai test molecolari è aumentato dal 2,89% del 17 ottobre al 4,25% del 24 ottobre", osserva Broccolo.

L’INCIDENZA – Secondo le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo "M.Picone”, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), sono 18 le regioni nelle quali l'incidenza è in aumento nell'ultima settimana rispetto alla settimana precedente. In generale, dice Sebastiani, "crescono tutte le curve dell'epidemia a livello nazionale, dalla percentuale dei positivi ai test molecolari all'incidenza dei positivi totali ai test molecolari e agli antigenici rapidi, fino agli ingressi giornalieri in terapia intensiva. Si nota anche una debole crescita giornaliera della curva media dei decessi".

Risale e supera 1 anche l'indice di contagio Rt: è pari a 1,25 il Covindex, il parametro sovrapponibile all'indice Rt e aggiornato sulla base del rapporto fra nuovi casi positivi e tamponi, calcolato dai ricercatori che fanno capo al sito CovidTrends; è uguale a 1,04 il CovidStat gestito da esperti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).

"Adesso si tratta di capire se l'epidemia di Covid-19 sia in ripresa o meno", osserva il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook "Coronavirus-Dati e analisi scientifiche”. Secondo l'esperto "la situazione va monitorata in modo attento in quanto è probabile che nelle prossime settimane potremmo vedere un aumento dei casi, considerando l'arrivo dell'inverno e la diffusione dell'influenza".

