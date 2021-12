Record assoluto di contagi in Italia da inizio pandemia: sono 50.599 i casi di Covid individuati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, secondo i dati diramati dal ministero della Saluite, poco dopo le 19 (in ritardo rispetto al consueto) del 24 dicembre 2021.

Ieri i casi erano stati 44.595, il numero più alto mai registrato dal 13 novembre del 2020 quando furono 40.902. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 141, mentre ieri erano state 168.

Con 929.775 tamponi processati, il tasso di positività si attesta al 5,4%. Ieri era al 4,9%.

Per quanto riguarda gli ospedali, sono 1.038 (ieri erano 1.023) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 15 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 102. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.812 (ieri erano 8.722), ovvero 90 in più.

Sono 460.674 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 30.645 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.567.644 e i morti 136.386. I dimessi e i guariti sono invece 4.970.584, con un incremento di 19.804 rispetto a ieri.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata