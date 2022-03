Sono 53.127 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 54.230.

Le vittime sono invece 156 (ieri erano state 136).

Ancora sopra quota 400mila (425.638) i tamponi molecolari e antigenici effettuati, ieri erano stati 453.341. Il tasso di positività è al 12,5%, in lieve aumento rispetto al 12% di ieri.

Sono invece 527 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.274, ovvero 140 in meno rispetto alla precedente rilevazione.

