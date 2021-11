Sono 7.891 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.032. Sono invece 60 le vittime in un giorno. Ieri erano state 68.

Effettuati 487.618 fra tamponi molecolari e antigenici, ieri erano stati 645.689. Il tasso di positività è all'1,6%, quasi il doppio rispetto allo 0,9% di ieri.

Sono invece 423 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 34 (ieri erano stati 52).

A quota 3.447 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, ovvero 11 in più rispetto alla precedente rilevazione.

Si aggiornano a 102.859 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 2.654 in più nelle ultime 24 ore.

Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.826.738, i morti 132.551. I dimessi e i guariti sono invece 4.591.328, con un incremento di 5.319 rispetto a ieri.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata