Sono 31.703 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 43.084. Le vittime sono 145, in calo rispetto alle 177 di ieri. Il tasso è al 15,7%, quasi invariato rispetto a ieri.

Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 201.509 tamponi. Sono invece 321 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 28. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.592, cioè 224 in meno rispetto a ieri.

Scendono sotto quota un milione gli attualmente positivi: secondo l'ultimo bollettino sono 969.830, ossia 48.497 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.400.179 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.571. I dimessi e i guariti sono 20.256.778 con un incremento di 80.051.

(Unioneonline/D)

