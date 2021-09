Sono 2.407 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo quanto riporta l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.838. In aumento le vittime in un giorno: sono 44 oggi, mentre ieri erano state 26.

Con 122.441 tamponi molecolari e antigenici, il tasso di positività sale all'1,9% rispetto all'1,4% di ieri.

Quanto agli ospedalizzati, scendono le intensive ma salgono i ricoveri nei reparti medici: in Rianimazione per il Covid in Italia ci sono 523 persone, con un calo di 7 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 21. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.982, +53 rispetto a ieri.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.638.516, i morti 130.354. I dimessi e i guariti sono invece 4.395.648, con un incremento di 3.383 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 112.514, con un calo di 1.022 casi nelle ultime 24 ore.

