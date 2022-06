"L'impatto in termini di decessi e letti occupati è nettamente inferiore rispetto a quello della Delta, ma la circolazione è importante, interessa tutte le Regioni e tutte le fasce di età. Anche per questo è importante usare tutte le armi per prevenire le morti, cioè vaccini e farmaci antivirali, che ultimamente si usano di più".

Così il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, parla dell'andamento dell'epidemia da Covid-19.

Secondo Locatelli, l'Italia si sta avviando verso una endemizzazione del coronavirus. E in un’intervista ripresa dalle agenzie di stampa avverte: "Stiamo attenti a non sottovalutare questa fase. Il virus può continuare a fare male".

In autunno partirà una nuova campagna vaccinale, "la offrirei, oltre ai fragili, a chi ha dai 60 anni in su - spiega -. Da quell'età c'è un maggiore rischio di sviluppare una malattia grave".

Anche in una fase di alta circolazione del virus e in presenza di molti contagi, secondo Locatelli non è necessario reintrodurre alcuni obblighi come quello delle mascherine in ambiti diversi dai trasporti. "No e ne sono profondamente convinto. Lo ha detto anche il ministro Roberto Speranza. Ora deve entrare in gioco la responsabilità individuale - sottolinea -. Le mascherine vanno usate quando ci sono rischi di contagio".

Quanto a chi propone di togliere l'obbligo di isolamento per i contagiati "è chiaro – prosegue l’esperto – che grazie alle vaccinazioni, ma anche a una minor capacità di Omicron di infettare le cellule degli alveoli polmonari, le manifestazioni cliniche sono meno gravi. Non significa però che non ci possa essere un numero rilevante di ricoveri, che non a caso adesso sono saliti sopra i 5.000, oltre a un certo numero di morti”.

"Siamo a più di 30 mila decessi dall'inizio dell'anno – conclude Locatelli – Alla luce di questi dati e dell'elevata circolazione virale, ritengo che i contagiati debbano rimanere a casa. Anche perché è evidente che i numeri sono sottostimanti. Tantissimi positivi fanno il test da soli e non entrano nei numeri ufficiali".

