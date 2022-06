Contagi Covid-19 in generalizzato calo in tutta Italia, ma in provincia di Oristano si registra attualmente l’incidenza più alta d’Italia.

È quanto emerge dal consueto monitoraggio Gimbe, relativo alla settimana 25-31 maggio 2022.

Come detto, rispetto ai sette giorni precedenti, si rileva un'ulteriore diminuzione di nuovi casi (131.977 contro 172.883) e di decessi (547 contro 656). E diminuiscono i ricoveri con sintomi (5.121 contro 6.240) e le terapie intensive (248 contro 286).

Sempre guardando ai dati, il calo di nuovi casi si conferma in tutte le Regioni: dal -7,6% del Lazio al -41,4% del Molise.

In 105 Province si registra un calo percentuale dei nuovi casi (dal -2,5% di Roma al -47,3% di Isernia) e solo in 2 un incremento (Catania +9,9% e Viterbo +13,5%).

In nessuna Provincia l'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti, attestandosi tra i 102 casi per 100.000 abitanti di Bergamo e i 430 di Oristano, dove, appunto, l’incidenza è più alta.

"I nuovi casi settimanali - spiega Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe - continuano a scendere (-23,7% rispetto alla settimana precedente) attestandosi intorno a quota 132mila con una media mobile a 7 giorni di poco inferiore ai 19mila casi giornalieri".

(Unioneonline/l.f.)

