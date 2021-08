La notte in spiaggia di una coppia per ammirare le stelle cadenti si trasforma nell’occasione per effusioni molto hot. Ma i due piccioncini non erano soli, tanto che altri bagnanti hanno filmato la scena hard con lo smartphone, condividendo poi il filmato sui social. Risultato: oltre agli inevitabili gossip sono esplose aspre polemiche sulla spudoratezza di certi comportamenti troppo libertini nei luoghi di vacanza.

Il caso è scoppiato a Porto Cesareo, nota località balneare della Puglia, sulla costa ionica.

Il filmato del rapporto intimo consumato sul lungomare di Sambati, diventato virale, ha suscitato un’ondata di indignazione. Anche perché tutto si è svolto sì all’alba, ma a poca distanza dagli hotel dove risiedono in questi giorni agostani una miriade di vacanzieri.

A guidare la protesta, in aggiunta ai numerosi commenti sdegnati comparsi sui social, è l’associazione GloboConsumatori, che tramite il suo presidente, Stefano De Maglio, ha commentato: “Un finale peggiore non potevamo averlo in questa estate 2021 durante la quale, tra pandemia, divieti e green pass ci troviamo anche a dover assistere ad un video ormai virale che denuncia, inequivocabilmente, il degrado con il quale, molti cittadini ma, soprattutto, turisti hanno dovuto convivere".

