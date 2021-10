La Sardegna fra le quattro regioni italiani dove l'incidenza dei casi di Covid-19 è in diminuzione rispetto alla scorsa settimana.

E’ quanto emerge dalla tabella inserita nel monitoraggio periodico diffuso dall’Iss e dal ministero della Salute.

In base alle nuove rilevazioni, nell’Isola l’incidenza dei casi Covid è passata da 13,3 casi ogni 100mila abitanti a 7,9 casi ogni 100mila abitanti.

Assieme all’Isola fanno registrare una diminuzione anche Basilicata (da 22,3 a 18,4), Calabria (da 43 a 36,7) e Sicilia (da 43,0 a 38,3).

Incidenza in salite, invece, in tutte le altre regioni e province autonome. Le più alte a livello nazionale si registrano in Provincia autonoma di Bolzano (85,6), Friuli Venezia Giulia (51,7) e Veneto (48,3).

Di seguito il dettaglio dei valori dell'incidenza dei casi di Covid-19 nelle Regioni confrontando i due periodi di riferimento relativi alle settimane 8-14 ottobre e 15-21 ottobre:

Abruzzo (da 19,9 casi per 100.000 abitanti a 21,8)

Basilicata (da 22,3 a 18,4)

Calabria (da 43,0 a 36,7)

Campania (da 31,0 a 36,2)

Emilia Romagna (da 34,5 a 35,7)

Friuli Venezia Giulia (da 35,5 a 51,7)

Lazio (da 28,4 a 38,4)

Liguria (da 28,3 a 29,2)

Lombardia (da 18,3 a 23,9)

Marche (da 26,2 a 32,9)

Molise (da 9,8 a 11,5)

PA Bolzano (da 54,5 a 85,6)

PA Trento (da 30,1 a 38,0)

Piemonte (da 26,2 a 33,1)

Puglia (da 17,0 a 20,0)

Sardegna (da 13,3 a 7,9)

Sicilia (da 43,0 a 38,3)

Toscana (da 39,6 a 40,1)

Umbria (da 18,7 a 39,2)

Valle d'Aosta (da 26,6 a 33,9)

Veneto (da 43,1 a 48,3)

Italia (da 29 a 34)

(Unioneonline/l.f.)

