Finti carabinieri arrestati da veri carabinieri a Casamicciola, comune a Ischia (Napoli).

Due giovani di 22 e 24 anni sono finiti in manette per concorso in truffa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona e usurpazione di titoli e funzioni.

I due mettevano in atto ai danni di anziani la cosiddetta “truffa del finto maresciallo”.

Hanno contattato telefonicamente un uomo di 84 anni facendogli credere che fosse stata arrestata.

Il “maresciallo”, così i due avevano riferito all’anziano, aveva arrestato la donna “perché responsabile di aver contratto un ingente debito”.

Tutto sarebbe stato risolto se il debito fosse stato saldato ed il papà - pur di salvare la figlia - non ci ha pensato su due volte. Li ha attesi a casa e ha consegnato loro tutto ciò che aveva: la bellezza di 14.800 euro, i risparmi di una vita.

Col bottino in tasca i truffatori si sono allontanati, ma lì vicino ci sono i carabinieri che intimano l’alt. I due non si fermano e ne nasce un inseguimento di pochi chilometri, poi, dopo una breve colluttazione, vengono arrestati. Nel corso della perquisizione i militari trovano l’ingente somma di denaro e ricostruiscono i fatti, restituendo il maltolto all’84enne.

(Unioneonline/L)

